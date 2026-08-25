"Al-Akhbar": Tamparan Keras yang Diberikan Duta Besar Iran kepada Amerika dan Kerajaan Lubnan

Menurut agensi berita "Abna", akhbar Lubnan "Al-Akhbar" menulis bahawa persetujuan mengenai kesinambungan kehadiran "Mohammadreza Sheibani", duta besar Iran di Beirut, merupakan tamparan keras kepada aliran yang dalam beberapa hari lalu telah melancarkan kempen untuk menghalang kesinambungan kehadirannya di Lubnan; aliran yang dipimpin oleh "Michel Issa", duta besar Amerika di Beirut, "Youssef Raji", Menteri Luar Negeri, dan parti "Pasukan Lubnan". Aliran ini gagal dalam usaha politik dan medianya untuk menghalang sebarang penyelesaian yang membolehkan Iran mengekalkan kehadiran politiknya di Lubnan, dan tidak mampu mengakhiri situasi dengan mengusir duta besar Iran dari negara tersebut, dan akhirnya persetujuan dicapai yang membawa kepada kesinambungan kehadiran Mohammadreza Sheibani di Lubnan.

Menurut kenyataan akhbar Lubnan ini, Mejar Jeneral "Hassan Chaker", Ketua Pengarah Keselamatan Am Lubnan, adalah orang tengah dalam rundingan politik yang meyakinkan Joseph Aoun, Presiden Lubnan, untuk menerima pakai formula yang akan mengelakkan peningkatan ketegangan dengan Iran. Maklumat yang ada menunjukkan bahawa laluan ini juga dikoordinasi dengan "Nabih Berri", Pengerusi Dewan Perwakilan Rakyat, bagi memastikan sokongan politik yang diperlukan untuk formula akhir kes ini.

Akhirnya Sheibani diberikan kebenaran tinggal selama 6 bulan di tanah Lubnan, dan beliau menggunakan pasport diplomatik Iran-nya untuk mengemukakan permohonan kepada Keselamatan Am dan memperoleh kebenaran tinggalnya berdasarkan kuasa undang-undang yang ditetapkan dalam perlembagaan Lubnan, terutamanya perkara 21-nya.

Akhbar ini menambah bahawa Michel Issa, duta besar Amerika di Lubnan, sambil terus menghasut terhadap Iran di kafe-kafe dan dalam pertemuannya dengan ahli politik Lubnan, melancarkan kempen yang akhirnya membawa kepada kemenangan Iran. Beliau mahu menjadikan pengusiran Sheibani sebagai ujian untuk mengukur sejauh mana pengaruh Washington di Lubnan bagi mengambil pendirian tegas terhadap Iran, tetapi keputusan akhirnya ialah kerajaan Lubnan mengekalkan rangka kerja undang-undang kehadiran individu ini dan membiarkan pintu terbuka untuk interaksi politik dengan Teheran.

Tetapi yang lebih penting, perkara ini tidak terhad kepada kebenaran tinggal pentadbiran 6 bulan sahaja; maklumat yang ada menunjukkan bahawa Teheran berhasrat untuk memanfaatkan Sheibani dalam peranan politik baharu sebagai "utusan khas bagi hal ehwal Lubnan dan Syria".