Menurut laporan agensi berita Mehr memetik RIA Novosti, «Kirill Dmitriev», wakil khas presiden Rusia untuk hal ehwal pelaburan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara asing, berkata bahawa krisis di pasaran bahan api diesel di England adalah hasil langsung daripada dasar perang yang dijalankan oleh birokrat Inggeris.

Dalam mesej di rangkaian sosial X beliau menulis: «Krisis diesel di England adalah hasil langsung daripada dasar perang birokrat Inggeris. Mereka suka menembak kedua-dua kaki mereka sendiri dan memusnahkan tamadun Barat.»

Kenyataan Dmitriev muncul selepas harga diesel di England mencapai rekod sejarah baharu. Syarikat perkhidmatan automotif «RAC» telah mengumumkan bahawa harga purata diesel di negara ini telah mencapai 199.18 pence seliter.

Berdasarkan laporan terkini, kenaikan harga bahan api di England dikaitkan dengan gangguan global dalam bekalan tenaga, perkembangan Timur Tengah dan pengurangan kapasiti penapisan negara ini. Reuters juga melaporkan bahawa harga diesel di England di bawah pengaruh krisis tenaga yang disebabkan oleh pencerobohan terhadap tanah Iran telah mencapai rekod baharu.