Atlantic: Calon Republikan sedang menghapuskan gambar Trump

Menurut laporan agensi berita ABNA, majalah Atlantic melaporkan bahawa perang menentang Iran menjadi topik utama dalam perubahan pendirian Republikan. Sebilangan calon Republikan yang sebelum ini menyokong perang ini dalam pemilihan pendahuluan menuntut ia dihentikan.

Berdasarkan laporan ini, calon seperti Mike Rogers, Ashley Hinson dan John Hested dengan menyebut kesan negatif perang menentang Iran terhadap lonjakan harga bahan api di Amerika menuntut penghentiannya dengan segera.

Atlantic juga menyebut iklan pilihan raya beberapa wakil ini dan menulis: Andy Barr, calon Senat dari negeri Kentucky telah menghapuskan gambarnya bersama Trump dari halaman utama kempen pilihan rayanya dan meletakkan frasa "Kentucky dahulu" sebagai ganti slogan terkenal Trump yang dikenali sebagai "America First". Ralph Alfredo juga telah menghapuskan gambar Trump dari laman webnya.

Ini sementara pada pilihan raya pertengahan penggal tahun 2018 calon Republikan bersaing antara satu sama lain untuk menunjukkan kedalaman persahabatan dan kesetiaan mereka kepada Trump, tetapi hari ini keadaan telah berubah. Calon dari negeri-negeri Amerika yang lain juga telah mula menghapuskan nama dan gambar Trump dari kempen pilihan raya mereka. Byron Donalds, seorang wakil lain, telah mengeluarkan foto Trump dari laman webnya.