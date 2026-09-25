Pezeshkian: Amerika Syarikat adalah punca keadaan ini; sebelum serangan, Selat Hormuz terbuka

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, malam tadi dalam temu bual eksklusif dengan saluran televisyen Fox News dengan tegas menafikan dakwaan bahawa Teheran mahukan bom nuklear.

Presiden Republik Islam Iran dalam temu bual eksklusif dengan program "Laporan Khas" Fox News sebagai jawapan kepada soalan "Adakah anda mahukan bom nuklear atau tidak?", kepada Bret Baier berkata: Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Pemimpin Agung kami yang syahid dan dihormati telah beberapa kali menyatakan bahawa menurut satu fatwa, perkara ini tidak sah dan haram.

Masoud Pezeshkian menambah: Baiklah, senjata itu adalah senjata pemusnah besar-besaran. Kami telah menyatakan bahawa kami bersedia mencairkannya (uranium diperkaya tinggi). Ia bukan masalah penting. Kami bersedia untuk pengesahan.

Berhubung memorandum persefahaman Islamabad antara Washington dan Teheran yang Trump keluar daripadanya seperti daripada Pelan Tindakan Komprehensif Bersama (JCPOA), beliau juga berkata: Kami tiada masalah; kami mencapai persetujuan dengan presiden anda. Persetujuan itu ditandatangani dan berdasarkan itu, kami masih mahu dan bersemangat untuk meneruskan.

Menurut Fox News, Pezeshkian menambah: Atas kerangka itu dipersetujui. Kami tidak menutup Selat Hormuz; selat itu terbuka tanpa sebarang justifikasi atau kerangka undang-undang. Mereka menyerang kami. Mereka membunuh dan mensyahidkan Pemimpin Agung kami, saintis kami, komander tentera kami dan pegawai kerajaan kami.

Ketua kuasa eksekutif Republik Islam Iran menegaskan: Masalahnya ialah Amerika Syarikat, bukannya berdialog, dengan mengebom kami dan menyekat semua laluan, masuk ke gelanggang (konfrontasi). Kami bersedia. Cara tingkah laku ini tidak ada di pentas dunia. Mereka tidak boleh meletakkan kami di bawah tekanan dan kepungan serta mengehadkan akses kami.

Pezeshkian meneruskan: Kami tidak mahu membunuh orang Amerika; seperti yang ditunjukkan oleh tindakan kami (tindakan yang boleh dibuktikan). Amerika Syarikatlah yang telah mahu membunuh orang Iran. Apa yang kami tahu ialah jika kami diserang, kami mesti mempertahankan diri.

Masoud Pezeshkian kepada media ini berkata: Ini adalah keadaan yang Amerika Syarikat menjadi puncanya. Kami akan meneruskan penentangan. Kami akan mencari jalan dan kehidupan negara kami akan berterusan; kami akan tetap teguh. Ya, kami pasti menghadapi masalah ekonomi; tetapi untuk terus hidup, kami akan melepasi setiap kesulitan dan bertahan. Jika Amerika Syarikat berfikir ia boleh terus mengenakan sekatan terhadap kami, [saya harus katakan bahawa] kami tidak peduli dengan perkara ini dan tidak memberi sebarang perhatian kepada pilihan raya Amerika Syarikat. Jika kerajaan Amerika Syarikat semasa ingin mencapai persetujuan dalam kerangka undang-undang antarabangsa, sangat baik; jika tidak, apa bezanya bagi kami, sama ada sebelum atau selepas pilihan raya?

Beliau kemudian mencatat: Kami akan berdiri dengan tegas untuk mempertahankan diri. Kami tidak pernah mencari peperangan dan tidak mencari peperangan. Saya sangat percaya bahawa manusia tidak sepatutnya menyebabkan kematian manusia lain; tetapi Israel dengan tindakan provokatifnya telah memaksa peperangan ini ke atas kami. Amerika Syarikatlah yang harus memilih sama ada mahu menamatkan keadaan ini atau tidak.