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Fidan: Kami berbincang dengan Amerika Syarikat dan Iran tentang cara mencegah penyebaran perang

26 September 2026 - 23:09
News ID: 1870416
Source: ABNA
Fidan: Kami berbincang dengan Amerika Syarikat dan Iran tentang cara mencegah penyebaran perang

Menteri Luar Negeri Turki dalam ucapannya mengumumkan: Kami berbincang dengan rakan-rakan Amerika dan Iran kami tentang cara mencegah penyebaran perang ke rantau ini.

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik agensi berita Russia Today, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki hari ini Sabtu mengumumkan: Semasa pertemuan Presiden Erdoğan dengan Trump, isu Gaza dan perkembangan terkini berkaitan ketegangan sekitar Iran telah dibincangkan dan diteliti.

Menteri Luar Negeri Turki meneruskan: Ketidakadilan dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh (rejim) Israel tidak lagi kekal tanpa jawapan seperti sebelum ini. Hasil daripada usaha diplomatik yang dilakukan, penindasan dan pembunuhan beramai-ramai Israel tidak lagi kekal tanpa kesan; dengan kata lain, Israel kini harus membayar kos yang sangat tinggi untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Pengasingan ini, yang merangkumi berhadapan dengan kesan undang-undang melalui institusi seperti Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa, bermakna Israel telah berhadapan dengan keadaan yang tidak pernah dibiasakannya dan tidak pernah dihadapinya sebelum ini.

Hakan Fidan berkata: Kami membincangkan «Perjanjian Mekah»; ancaman ketenteraan ditujukan terhadap Arab Saudi, dan isu ini juga telah dibincangkan. Keutamaan haruslah meneruskan usaha melalui saluran diplomatik, mengelakkan suasana konflik dan mencegah berlakunya perang semula.

Beliau menambah: Kami berbincang dengan rakan-rakan Amerika dan Iran kami tentang cara mencegah penyebaran perang ke rantau ini.

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