Sardar Shekarechi: Walaupun ada tipu daya musuh, Selat Hormuz berada di bawah kawalan Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarechi pada malam Sabtu dalam wawancara khas berita, sambil memperingati para syuhada, terutamanya Tuan Syuhada Iran, menyatakan: Sepanjang lima dekad usia Revolusi Islam dan permusuhan kesombongan global terhadap negara kami, perang lapan tahun dengan kepimpinan Amerika dan sistem penguasaan oleh rejim Baath Iraq dipaksakan ke atas kami.

Beliau menambah: Perang itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik, tetapi walaupun kerugian besar, ia menempa rakyat kami dan menyediakan mereka untuk kesulitan yang lebih besar dan pencapaian yang lebih gemilang dalam mempertahankan negara.

Sardar Shekarechi meneruskan: Sejak hari-hari pertama lapan tahun pertahanan suci, wibawa angkatan bersenjata kami terbentuk, lama-kelamaan angkatan bersenjata kami menemui trend yang berkembang dari segi saintifik dan kemajuan sepanjang pertahanan suci dari awal perang hingga akhir perang.

Beliau berkata: Salah satu pencapaian terpenting pertahanan suci, selain kurniaan Tuhan, ialah penggerak rakyat sebagai fenomena yang tiada tandingan. Penggerak rakyat memainkan peranan besar dalam pertempuran dan sokongan rakyat dalam perang.

Sardar Shekarechi menegaskan: Tentera Darat Republik Islam selepas kemenangan revolusi adalah tentera yang dibebaskan daripada penasihat Amerika, seterusnya komander ideologi diletakkan di atas tentera darat, dan Pengawal Revolusi di samping tentera darat terbentuk sebagai kuasa baru dan kuat, dan kami mencapai wibawa yang patut dicontohi.

Jurucakap angkatan bersenjata berkata: Angkatan bersenjata dalam perang yang dipaksakan pertama dan semasa mempertahankan Iran berusaha meningkatkan keupayaan tempur dan menggunakan teknologi moden terkini, contoh nyatanya ialah permulaan pembuatan peluru berpandu semasa perang dengan rejim Baath.

Beliau menambah: Perubahan terpenting dalam angkatan bersenjata selepas kemenangan Revolusi Islam ialah perubahan doktrin pertahanan dari perang klasik kepada perang asimetri.