Hamas: Kata-kata Netanyahu di PBB penuh dengan pembohongan dan slogan tanpa asas

Menurut laporan agensi berita ABNA, Gerakan Penentangan Islam Palestin (Hamas) dalam reaksi terhadap ucapan «Benjamin Netanyahu» perdana menteri rejim Zionis di Perhimpunan Agung PBB, menggambarkan ucapan ini sebagai «kosong, penuh dengan pembohongan dan slogan tanpa asas» dan mengumumkan bahawa kenyataannya mendedahkan kedalaman krisis yang dihadapinya.

Hamas dalam satu kenyataan menegaskan: Pembohongan jelas Netanyahu tidak lagi tersembunyi daripada negara-negara dunia dan pendapat umum antarabangsa, dan realiti tindakan rejim Zionis melalui peperangan, kelaparan dan kehausan terhadap rakyat Gaza telah menjadi jelas kepada dunia; tindakan yang telah mengambil nyawa puluhan ribu kanak-kanak, wanita dan orang tua dan menyasarkan infrastruktur kehidupan lebih daripada dua juta orang di Jalur Gaza.

Gerakan ini juga menolak dakwaan Netanyahu bahawa tentera rejim Zionis adalah «tentera paling beretika di dunia» dan berkata dakwaan ini bercanggah sepenuhnya dengan apa yang telah disaksikan dunia daripada pembunuhan beramai-ramai, peperangan, kelaparan, kehausan dan pembunuhan orang awam yang tidak berdaya.

Hamas menambah bahawa laporan jawatankuasa dan badan bebas PBB telah menggambarkan tindakan yang dilakukan di Gaza dalam kerangka jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan pembunuhan beramai-ramai, dan apa yang Netanyahu kemukakan tentang peperangan di Gaza dan penafian «pembunuhan beramai-ramai terancang» bercanggah dengan laporan PBB dan apa yang berlaku di wilayah ini.

Dalam kesinambungan kenyataan ini disebut: Kenyataan Netanyahu juga bercanggah dengan pengakuan beberapa tentera dan pegawai rejim Zionis dan kenyataan sejumlah menteri dan pemimpin rejim ini tentang pembunuhan beramai-ramai dan pemindahan orang Palestin.

Hamas dalam bahagian lain kenyataannya, menganggap keluarnya sejumlah besar delegasi pelbagai negara dari dewan Perhimpunan Agung semasa ucapan Netanyahu sebagai tanda «pengasingan antarabangsa»-nya dan rejim Zionis dan menegaskan bahawa tindakan ini menunjukkan peningkatan kesedaran global terhadap situasi orang Palestin dan meluasnya solidariti dengan rakyat Palestin.