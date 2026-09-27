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Surat Iran kepada PBB mengenai kenyataan bermusuhan Setiausaha Agung NATO

27 September 2026 - 13:02
News ID: 1870672
Source: ABNA
Surat Iran kepada PBB mengenai kenyataan bermusuhan Setiausaha Agung NATO

Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam surat kepada Setiausaha Agung PBB dan Majlis Keselamatan, menyatakan kenyataan bermusuhan Setiausaha Agung NATO bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan Piagam PBB.

Menurut laporan agensi berita Mehr, "Gholamhossein Darzi," Duta Besar Iran ke PBB, pada hari Sabtu waktu tempatan dalam surat kepada Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB, dan Pengerusi Majlis Keselamatan, menegaskan: Kenyataan Setiausaha Agung NATO mengenai penggunaan meluas pangkalan tentera Eropah untuk menyokong tindakan ketenteraan Amerika Syarikat, dan dari sudut pandangan Republik Islam Iran, bertentangan dengan kewajipan yang timbul daripada undang-undang antarabangsa.

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