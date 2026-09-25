Kenyataan Yahya Sari tentang pencerobohan Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, Yahya Sari, juru cakap angkatan tentera Yaman, mengumumkan bahawa jet pejuang Saudi dalam 24 jam lepas telah melakukan 14 serangan udara dan peluru berpandu terhadap pelbagai wilayah Yaman.

Juru cakap angkatan tentera menegaskan bahawa serangan musuh Saudi dilakukan dengan menggunakan jet pejuang «F-15» dan «Typhoon» dari pangkalan «Khamis Mushait» dan «Taif», dan pencerobohan peluru berpandu dari «Najran».

Berdasarkan laporan ini, Sari menyatakan bahawa serangan dan pengeboman musuh Saudi dalam 24 jam lepas menyasarkan wilayah Taiz, Amran, Marib dan Saada.

Juru cakap angkatan tentera menyatakan bahawa jumlah serangan agresif musuh Saudi sejak bermulanya peningkatan ketegangan telah mencapai 1032 serangan udara dan peluru berpandu.