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Angkatan bersenjata Iran dan pejuang penentangan memberikan respons yang memusnahkan terhadap setiap ancaman

28 September 2026 - 22:01
News ID: 1871306
Source: ABNA
Angkatan bersenjata Iran dan pejuang penentangan memberikan respons yang memusnahkan terhadap setiap ancaman

Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata berkata: Angkatan bersenjata Iran bersama para mujahidin dan pejuang penentangan Islam berdiri dengan kesiapan penuh untuk respons yang tegas dan memusnahkan terhadap setiap ancaman terhadap umat Islam.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Abdulrahim Abdullahi, Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Komander Pangkalan Pusat Hazrat Khatam al-Anbia (semoga kesejahteraan ke atasnya), dalam satu mesej sempena ulang tahun kedua kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, bekas Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan, dengan menyebut usaha musuh Zionis-Amerika untuk melemahkan barisan penentangan, menyatakan: Musuh menyangka dengan penghapusan fizikal Sayyed penentangan, tiang khemah penentangan akan runtuh, tetapi pengiraan musuh sekali lagi berakhir dengan kegagalan.

Beliau menambah: Barisan penentangan bukan sahaja tidak lemah, malah telah mencapai integriti strategik yang nyata dan tersembunyi.

Mejar Jeneral Abdullahi, dengan menekankan kesinambungan jalan syahid Sayyed Hassan Nasrallah, mencatat: Jalan syahid itu di Lubnan, Palestin, Yaman, Iraq dan titik-titik terjauh dari geografi penentangan dan penuntutan hak terus berlanjut dengan teguh.

Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata seterusnya menegaskan: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran bersama para mujahidin dan pejuang penentangan Islam berdiri dengan kesiapan penuh untuk respons yang tegas dan memusnahkan terhadap setiap ancaman terhadap umat Islam.

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