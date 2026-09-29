Bekas presiden Perancis: Eropah menghadapi krisis kewujudan

Menurut laporan agensi berita Abna memetik RIA Novosti, «François Hollande», bekas presiden Perancis, dalam perbualan dengan akhbar Itali «La Repubblica», dengan menunjukkan keadaan Eropah semasa dan pilihan raya presiden yang akan datang di negara ini, berkata bahawa benua ini menghadapi krisis kewujudan.

Beliau juga memberi amaran bahawa Eropah berada dalam dunia yang lebih mengancam dan lebih berbahaya, dan pilihan raya Perancis akan menjadi penentu kepada masa depan integrasi Eropah dan keseimbangan kuasa di dunia.

Bekas presiden Perancis berkata: «Perancis tahun 2027 sedikit serupa dengan Perancis yang saya tadbir. Kita menghadapi dunia yang lebih mengancam, lebih berbahaya dan lebih ganas, dan benua Eropah telah menjadi sasaran kuasa seperti Amerika, China dan Rusia. Eropah menghadapi krisis kewujudan.»

Ahli politik Perancis ini berkata bahawa beliau mungkin mencalonkan diri untuk jawatan presiden pada tahun 2027, tetapi hanya jika beliau merasakan mempunyai peluang sebenar untuk menang.

Hollande berusia 72 tahun dan merupakan presiden Perancis dari tahun 2012 hingga 2017. Pilihan raya presiden negara ini akan diadakan pada musim bunga tahun 2027.