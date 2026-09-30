Netanyahu: Juruterbang penerbangan Flydubai berniat menjatuhkan pesawat

Menurut laporan agensi berita ABNA, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rejim Zionis, pada hari Rabu mendakwa bahawa satu insiden keselamatan serius berlaku pada penerbangan Flydubai dari Dubai ke Tel Aviv; penerbangan yang menurutnya hampir semua penumpangnya adalah orang Israel.

Netanyahu berkata bahawa ketika pesawat menghampiri Tel Aviv, salah seorang juruterbang menyerang juruterbang lain dan melukakannya dengan pisau. Menurut Netanyahu, juruterbang penyerang itu nampaknya cuba mengganggu sistem pesawat dan menjatuhkannya.

Beliau menambah bahawa seorang penumpang Israel bersama salah seorang anak kapal memasuki kokpit dan melumpuhkan penyerang itu. Pesawat itu selepas menukar laluan mendarat dengan selamat di Arab Saudi, dan pihak berkuasa Saudi sedang menyiasat dan menyoal siasat penyerang itu.

Netanyahu juga mengumumkan bahawa pihak berkuasa rejim Zionis sedang berhubung dengan Arab Saudi untuk memulangkan penumpang penerbangan ini.