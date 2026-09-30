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China meminta Amerika dan Iran kembali kepada memorandum persefahaman Islamabad

30 September 2026 - 19:23
News ID: 1872222
Source: ABNA
China meminta Amerika dan Iran kembali kepada memorandum persefahaman Islamabad

Beijing meminta Tehran dan Washington dengan kembali kepada rangka memorandum persefahaman Islamabad, memulakan semula rundingan untuk menamatkan perang dan menyelesaikan perbezaan.

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Anadolu, Guo Jiakun, jurucakap Kementerian Luar Negeri China, pada hari Rabu mengumumkan bahawa Beijing berharap Iran dan Amerika «memilih keamanan, komited semula kepada memorandum persefahaman Islamabad dan memulakan semula dialog dan rundingan secepat mungkin».

Menekankan sokongan China terhadap penyelesaian perbezaan melalui jalan politik dan diplomatik, beliau berkata bahawa Beijing sejak hari pertama bermulanya konflik telah berusaha untuk menghentikan perang dan memajukan rundingan damai.

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