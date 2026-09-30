China meminta Amerika dan Iran kembali kepada memorandum persefahaman Islamabad

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Anadolu, Guo Jiakun, jurucakap Kementerian Luar Negeri China, pada hari Rabu mengumumkan bahawa Beijing berharap Iran dan Amerika «memilih keamanan, komited semula kepada memorandum persefahaman Islamabad dan memulakan semula dialog dan rundingan secepat mungkin».

Menekankan sokongan China terhadap penyelesaian perbezaan melalui jalan politik dan diplomatik, beliau berkata bahawa Beijing sejak hari pertama bermulanya konflik telah berusaha untuk menghentikan perang dan memajukan rundingan damai.