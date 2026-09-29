Israel Hayom: Pembunuhan Israel tidak menghancurkan rantaian komando Hamas

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar Zionis Israel Hayom dalam satu laporan, sambil menyatakan kebimbangan terhadap kepantasan tinggi pembinaan semula struktur Hamas, menulis bahawa operasi ketenteraan dan pembunuhan yang dilakukan rejim Zionis terhadap pemimpin gerakan ini tidak mampu menghancurkan rantaian komandonya sehingga dapat menghalang pembinaan semula keupayaannya.

Menurut laporan ini, Hamas dengan melantik timbalan dan pengganti bagi komandannya, telah memungkinkan kesinambungan aktiviti struktur ketenteraan dan organisasinya, dan pada masa yang sama, gencatan senjata dan tekanan antarabangsa juga telah mengehadkan keupayaan rejim Zionis untuk memulakan satu lagi operasi ketenteraan besar di Jalur Gaza.

Israel Hayom menambah bahawa walaupun pembunuhan sebahagian besar pemimpin dan komandan lama Hamas, termasuk Mohammed Deif, Mohammed Sinwar, Marwan Issa dan beberapa yang lain, generasi baru komandan telah muncul dalam gerakan ini yang telah memperoleh pengalaman sepanjang tahun-tahun peperangan.

Seperti yang ditulis akhbar ini, sebilangan komandan briged dan batalion Hamas di utara Jalur Gaza juga masih hadir, dan gerakan ini telah mampu mengekalkan sebahagian keupayaannya untuk mengurus operasi dan mengekalkan pelbagai strukturnya aktif.

Analisis ini juga menekankan bahawa kejayaan Hamas dalam memulihkan sebahagian kekuatan ketenteraan dan pentadbirannya, walaupun mengalami kerosakan yang meluas, telah sekali lagi menimbulkan keperluan untuk membentuk jawatankuasa siasatan di rejim Zionis mengenai kegagalan 7 Oktober dan juga hasil pusingan peperangan sebelumnya.

Berdasarkan laporan ini, pengalaman lalu telah menunjukkan bahawa pembunuhan komandan dan pemusnahan sebahagian keupayaan kumpulan Palestin tidak semestinya menghalang pelantikan pengganti dan pembinaan semula struktur mereka, dan dalam banyak kes, kesan serangan ini adalah terhad dan sementara.