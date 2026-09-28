Ghalibaf: Hubungan Iran dan China adalah contoh interaksi dua tamadun besar Asia

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam dan Wakil Khas Republik Islam Iran untuk urusan China, dalam satu catatan menulis: «Hubungan Iran dan China, sebagai dua negara dengan latar belakang tamadun beribu tahun, sentiasa berasaskan saling menghormati, interaksi konstruktif dan pemahaman mendalam antara bangsa-bangsa. Ikatan sejarah antara dua tamadun besar Asia, yang terbentuk di laluan sejarah Jalan Sutera, bukan sahaja arena pertukaran ekonomi dan perdagangan, tetapi juga asas untuk pertukaran pemikiran, pengetahuan, budaya dan pengalaman tamadun. Hari ini warisan bersama ini dianggap sebagai modal berharga untuk memperdalam hubungan antara Republik Islam Iran dan Republik Rakyat China di era baru.

Republik Islam Iran menghargai pencapaian besar Republik Rakyat China dalam bidang pembangunan ekonomi, sains, teknologi dan sosial. Pengalaman berjaya China dalam laluan pembangunan nasional, perancangan jangka panjang dan peningkatan status negara ini di arena global menunjukkan kepentingan peranan institusi perundangan dalam mewujudkan persekitaran undang-undang dan institusi yang sesuai untuk kemajuan dan pembangunan lestari. Dalam keadaan sistem antarabangsa semasa, di mana dunia menghadapi cabaran kompleks dan perubahan cepat, kerjasama antara tamadun besar dan Selatan global telah memperoleh kepentingan khusus. Republik Islam Iran dan Republik Rakyat China boleh memanfaatkan kapasiti institusi perundangan mereka untuk menyokong multilateralisme, keadilan dalam hubungan antarabangsa, penghormatan terhadap kepelbagaian budaya dan pengukuhan kerjasama antara negara-negara merdeka.»