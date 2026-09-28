Mokhber: Syahid Nasrallah mengubah penentangan menjadi struktur yang berakar dan teguh

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi Revolusi, dalam wawancara dengan laman berita Al-Ahd Lubnan dan serentak dengan ulang tahun kedua kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah dan Sayyed Hashem Safi al-Din, menyatakan: Hari ini, dua tahun selepas kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, lebih daripada sebelumnya kita dapat memerhatikan dimensi keperibadian dan peranan sejarah mujahid besar ini dalam pembentukan dan autoriti penentangan.

Beliau menambah: Syahid Nasrallah adalah simbol penentangan dan perjuangan yang menghabiskan tahun-tahun hidupnya untuk mempertahankan bangsa Lubnan, menyokong rakyat Lubnan dan Palestin, dan menghadapi pencerobohan dan pendudukan.

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam meneruskan: Sayyed Hassan Nasrallah bukan hanya seorang tokoh atau pemimpin politik; selepas puluhan tahun perjuangan, beliau menjadi salah satu simbol arus penentangan di rantau ini dan dunia dan mampu mendidik generasi yang walaupun selepas kesyahidan komander mereka, terus meneruskan jalan penentangan.

Mokhber, dengan menyebut perkembangan dua tahun lalu, menegaskan: Musuh menyangka dengan mensyahidkan Sayyed Hassan Nasrallah dan komander Hizbullah yang lain dapat melemahkan penentangan, tetapi apa yang diperhatikan dalam tempoh ini menunjukkan bahawa penentangan tidak terhad kepada individu dan akarnya terbentuk di kalangan rakyat dan kekuatan yang percaya pada jalan ini.

Beliau berkata: Salah satu warisan terbesar syahid Nasrallah adalah justru ini, iaitu beliau mengubah penentangan menjadi struktur yang berakar; struktur yang tidak berhenti dengan kesyahidan komandernya dan mampu meneruskan jalannya dalam keadaan yang sukar.