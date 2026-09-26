Qashqavi: Iran tidak terisolasi; Amerika Syarikat menghadapi cabaran dalam masyarakat antarabangsa

Hassan Qashqavi dalam satu temu bual, mengenai mesej tindakan terkini Rusia dan China dalam memveto draf resolusi Amerika Syarikat di Majlis Keselamatan PBB untuk melanjutkan mandat Jawatankuasa Sekatan Iran, menyatakan: Tindakan ini sangat berharga, dan keteguhan Rusia dan China sepanjang tahun lalu terhadap pendirian yang mereka ambil adalah patut dipuji. Rusia dan China kira-kira setahun lalu mengumumkan bahawa tempoh snapback telah tamat dan mereka tetap teguh pada pendirian tersebut.

Jurucakap Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Penasihat Islam menegaskan: Beberapa analisis di dalam negara adalah berdasarkan andaian bahawa Rusia dan China tidak akan bersama Iran sehingga akhir dan akhirnya akan berundur dari pendirian mereka, tetapi analisis ini tentang Rusia dan China adalah salah.

Beliau berkata: Keteguhan kedua-dua negara dalam isu ini menunjukkan bahawa analisis tersebut tidak benar dan mereka telah teguh pada pendirian mereka dalam hal ini.

Qashqavi merujuk kepada beberapa analisis tentang pengasingan Iran dalam masyarakat antarabangsa, menyatakan: Malah analisis yang mengatakan Iran terisolasi dalam masyarakat antarabangsa juga tidak benar. Sesetengah pihak mengatakan Iran harus bekerjasama dengan dunia, tetapi tiga peristiwa telah menunjukkan bahawa Iran tidak terisolasi, dan malah boleh dikatakan bahawa Amerika Syarikat menghadapi cabaran pengasingan dalam masyarakat antarabangsa.

Beliau meneruskan: Peristiwa pertama ialah isu keahlian Iran dalam Persidangan Agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Walaupun terdapat penentangan dari Amerika Syarikat, ahli Agensi mengundi dan Iran menjadi ahli Persidangan Agung Organisasi Tenaga Atom.

Jurucakap Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen menganggap veto Rusia dan China terhadap draf resolusi Amerika Syarikat sebagai peristiwa kedua dan berkata: Peristiwa kedua ialah veto terhadap resolusi Amerika Syarikat ini yang menunjukkan bahawa dalam isu antarabangsa yang penting, terdapat negara-negara yang tidak mengikuti dasar Amerika Syarikat.

Qashqavi menambah: Peristiwa ketiga ialah keadaan sampai ke tahap di mana Amerika Syarikat sendiri merasakan pengasingan di Majlis Hak Asasi Manusia dan keluar daripadanya.

Beliau menyatakan: Saya hairan bahawa sesetengah pihak mengatakan Iran harus bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa dan dunia, sedangkan yang mereka maksudkan dengan dunia hanyalah Eropah dan Amerika. Masyarakat antarabangsa tidak terhad kepada Eropah dan Amerika, dan pelbagai negara memainkan peranan dalam persamaan antarabangsa.

Qashqavi meneruskan: Eropah dan Amerika gagal dalam isu snapback, dan ini adalah disebabkan keteguhan Rusia dan China.

Jurucakap Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen seterusnya berkata: Mungkin seseorang mengatakan bahawa tindakan ini adalah kerana kepentingan Rusia dan China sendiri. Di mana-mana pun sama; sama ada orang yang mengemukakan resolusi terhadap kita, mungkin mempertimbangkan kepentingannya sendiri, dan orang yang memvetonya juga mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Oleh itu, dalam hubungan antarabangsa adalah semula jadi bahawa negara-negara mempertimbangkan kepentingan mereka, dan ini tidak bercanggah dengan kerjasama dan interaksi antara negara.

Qashqavi menegaskan: Iran sama sekali tidak terisolasi dalam forum antarabangsa. Kita harus meneruskan diplomasi kita dan mengekalkan kehadiran aktif kita di pentas diplomasi.