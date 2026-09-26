Protes orang Iraq dalam mengutuk sekatan penerbangan Iran

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Mayadeen, penduduk wilayah Basra dan Baghdad hari ini petang dengan mengadakan perhimpunan rakyat, membantah keputusan yang berkaitan dengan sekatan penerbangan antara Iraq dan Iran.

Penganjur perhimpunan ini menggambarkan tindakan terkini sebagai selari dengan tuntutan Amerika Syarikat dan selari dengan sekatan Amerika terhadap Republik Islam Iran dan meminta kerajaan Iraq untuk menentang keputusan ini.

Protes ini semakin memuncak sementara beberapa tokoh politik Iraq juga bertindak balas terhadap sekatan ini.

Dalam konteks ini, ahli parlimen Basra sambil mengumumkan permulaan proses pengumpulan tandatangan untuk mengadakan sesi kecemasan di parlimen, meminta kehadiran perdana menteri, menteri pengangkutan dan ketua Organisasi Penerbangan Awam.

Orang ramai penunjuk perasaan yang hadir di pusat Baghdad juga melaungkan: «Jika kamu tidak boleh sampai ke Mosul, biarkan dia berperang dengan kami!» Orang ramai di pusat Baghdad dalam perhimpunan dengan slogan seperti «Tidak, tidak kepada sekatan!» menolak larangan penerbangan dengan Republik Islam dan mengutuk keputusan kerajaan yang selari dengan tekanan Amerika.