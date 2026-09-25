Media Israel: Ucapan Netanyahu menunjukkan kedalaman pengasingan Israel

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Arabi 21, media rejim Zionis kebanyakannya mempunyai pandangan negatif terhadap ucapan Benjamin Netanyahu, perdana menteri rejim Zionis, di Perhimpunan Agung PBB. Akhbar berbahasa Ibrani «Yedioth Ahronoth» menggambarkan ucapan Netanyahu sebagai agresif, angkuh dan tanpa sebarang visi sebenar, dan menulis bahawa Netanyahu bercakap kepada dunia yang tidak lagi mampu mendengar kata-katanya.

Akhbar ini, meneliti teks ucapan dan analisis berkaitan, mencerminkan kenyataan tajam Netanyahu terhadap keluarnya delegasi antarabangsa.

Media Ibrani menunjuk kepada adegan keluarnya secara besar-besaran delegasi diplomatik pada saat Netanyahu naik ke pentas, dan menganggapnya sebagai bukti kedalaman pengasingan antarabangsa yang dihadapi Tel Aviv.

Beberapa akhbar dan laman berita berbahasa Ibrani mengumumkan bahawa ucapan Netanyahu pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat Zionis dan untuk eksploitasi pilihan raya. Akhbar «Yedioth Ahronoth» menulis bahawa penggunaan nada berapi-api oleh Netanyahu bertujuan untuk membuat klip video untuk digunakan kemudian dalam kempen pengiklanan pilihan raya parti Likud.