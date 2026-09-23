Aref: Amerika menggunakan perantara untuk berunding dengan Iran

Menurut laporan agensi berita Mehr, Mohammad-Reza Aref dalam mesyuarat hari ini (pertama Mehr) kabinet, sambil mengucapkan selamat Hari Bendera Kebangsaan, berkata: bendera adalah simbol tamadun dan budaya gemilang Iran dan simbol perpaduan, kesepaduan dan solidariti kebangsaan. Kesan perpaduan di sekitar bendera kita saksikan di barisan jalan, di mana orang ramai dari semua lapisan, kumpulan, etnik, serta pelbagai tokoh hadir di sekitar bendera dan melindungi barisan ini.

Naib Presiden Pertama, dengan menunjukkan ketahanan dan keteguhan rakyat Iran walaupun semua tingkah laku kasar sistem penguasaan, sekali lagi menegaskan: presiden dalam perjalanan ke New York akan mempunyai tangan di atas, dan kami mendoakan kesihatan dan kejayaan baginya dalam perjalanan ini.

Aref meneruskan, dengan menunjukkan kepentingan perjalanan presiden ke New York untuk menyertai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, berkata: presiden berangkat ke New York dengan tangan penuh, dan dalam ucapan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga akan mempunyai tangan di atas dan akan membuktikan kepada dunia kuasa dan keunggulan negara, dan akan memberikan jawapan kepada tingkah laku kasar dan sekatan zalim musuh.