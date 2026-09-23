Pendirian Washington tentang proses pengunduran tentera Amerika dari Iraq

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Shafaq News, Jabatan Negara Amerika mengambil pendirian tentang proses pengunduran tentera Amerika dari Iraq.

Juru cakap Jabatan Negara Amerika mengumumkan: Washington bergerak mengikut jadual yang dipersetujui dengan Baghdad untuk menamatkan operasi tentera pasukan gabungan di Iraq dan memberi tumpuan kepada menyelesaikan pengunduran tenteranya sehingga 30 September, serentak dengan penamatan yang diumumkan operasi «Azam Teguh».

Beliau menambah: peralihan ini menunjukkan peningkatan keupayaan pasukan keselamatan Iraq, termasuk pasukan Peshmerga, dan menandakan fasa baharu dalam hubungan kedua-dua negara.

Juru cakap Jabatan Negara Amerika juga mengulangi sokongan Washington terhadap usaha Ali Faleh al-Zaidi, perdana menteri Iraq untuk melaksanakan kedaulatan negara ini, mencegah serangan di dalam Iraq atau dari wilayahnya dan mewujudkan perkongsian yang menjamin kepentingan kedua-dua negara.