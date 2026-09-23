Lapid: Israel menghadapi krisis diplomatik yang serius

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Anadolu, Yair Lapid, ketua pembangkang rejim Zionis, Rabu mengumumkan bahawa rejim ini susulan peningkatan kritikan antarabangsa terhadap peningkatan keganasan penjajah di Tebing Barat yang dijajah, menghadapi «krisis diplomatik yang serius».

Lapid dalam mesej di rangkaian sosial X sebagai reaksi kepada kenyataan Emmanuel Macron, presiden Perancis tentang situasi Tebing Barat yang dijajah, membuat kenyataan ini.

Macron Selasa dalam ucapannya pada permulaan sesi kelapan puluh satu Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, mengkritik peningkatan keganasan penjajah Israel di Tebing Barat yang dijajah.

Beliau berkata tindakan penjajah «merampas hak sah rakyat Palestin untuk hidup».

Presiden Perancis juga berkata usaha untuk menegakkan keamanan di Jalur Gaza «tidak berjaya membuka sebarang laluan kemanusiaan» dan menggambarkan situasi sedia ada sebagai «aib kepada semua».

Lapid dalam kritikan terhadap Benjamin Netanyahu, perdana menteri rejim Zionis berkata: «Tugas perdana menteri bukan menyebarkan kandungan di rangkaian sosial, tetapi mengubah realiti.»

Beliau menambah: kita terlibat dalam krisis diplomatik serius yang pada masa ini mengancam keselamatan Israel. Apa yang telah dilakukan setakat ini telah gagal dan ini adalah realiti yang tidak boleh dinafikan.

Lapid meneruskan: akhirnya apa yang kita dapat? Hanya lebih banyak propaganda pilihan raya.