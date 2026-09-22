Golru: Veto Rusia dan China mencabar dasar unilateralisme Amerika

Abbas Golru, pengerusi Jawatankuasa Hubungan Luar Majlis Permesyuaratan Islam, dalam temu bual dengan wartawan ABNA, tentang tindakan terkini Rusia dan China dalam memveto draf resolusi Amerika di Majlis Keselamatan PBB untuk melanjutkan mandat Jawatankuasa Sekatan Iran, menyatakan: "Di Majlis Keselamatan PBB, sebagaimana saya mengetahui struktur Majlis ini dan mempunyai pengalaman aktiviti dalam bidang ini, diluluskan atau tidak diluluskannya resolusi dan terbentuknya konsensus di kalangan anggota adalah proses yang kompleks dan memerlukan rundingan yang berterusan dan intensif."

Beliau menambah: "Sudah tentu, sebilangan negara dan anggota Majlis Keselamatan mungkin berada di bawah pengaruh dasar dan tekanan negara-negara Barat, dan kadangkala beberapa anggota tidak tetap Majlis Keselamatan menyelaraskan diri dengan dasar Amerika dan negara-negara Barat. Perkara ini tidak boleh dipisahkan daripada persamaan yang menguasai Majlis Keselamatan dan hubungan antarabangsa."

Golru meneruskan: "Namun demikian, hasil sidang terkini Majlis Keselamatan dan khususnya veto Rusia dan China terhadap draf resolusi Amerika menunjukkan bahawa dasar unilateral Amerika menghadapi cabaran serius dan Washington tidak boleh, seperti dahulu, memaksakan kehendaknya secara unilateral terhadap proses-proses antarabangsa."

Penghargaan terhadap pendirian Rusia dan China

Pengerusi Jawatankuasa Hubungan Luar Majlis Permesyuaratan Islam dengan menghargai pendirian Rusia dan China dalam sidang ini, berkata: "Kami menghargai Rusia dan China kerana tindakan ini dan pendirian yang mereka ambil di Majlis Keselamatan. Republik Islam Iran dalam kerangka hubungan diplomatik dan kepentingan nasionalnya berunding dengan pelbagai negara, dan adalah wajar bahawa rundingan sedemikian, khususnya dalam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan Majlis Keselamatan, bukanlah pekerjaan yang mudah."