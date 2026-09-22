Araghchi: Matlamat terpenting kami di New York adalah membela kebenaran rakyat Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi pada malam Isnin waktu tempatan dalam pertemuan dengan wartawan Iran di New York, berkata: "Perjalanan ini berlaku selepas perang tidak adil yang dilakukan terhadap kami oleh Amerika dan rejim Zionis dan perkembangan selepasnya dan pada hakikatnya, keadaan yang masih berterusan sebagai keadaan perang."

Beliau menegaskan: "Pertama sekali, adalah wajar bahawa matlamat terpenting kami adalah kehadiran di tribun antarabangsa yang besar untuk membela kebenaran, hak dan kepentingan rakyat Iran."

Araghchi menambah: "PBB adalah tribun antarabangsa terbesar. Sejauh mana kejayaannya dalam mencapai matlamatnya untuk menegakkan keamanan, keselamatan dan keadilan adalah satu perdebatan, bahawa bagaimanapun ia menyediakan tribun kepada negara-negara untuk menyampaikan pendirian dan perkataan mereka ke telinga dunia adalah perdebatan lain, dan bahagian kedua sangat penting bagi kami dan setiap tahun, peluang ini digunakan untuk menyatakan pendirian yang benar Republik Islam Iran dan pendirian kami yang dikenali dan membela hak-hak rakyat Iran."

Menteri Luar Negeri negara kami berkata: "Tahun ini selepas perang yang berlaku, adalah wajar bahawa tribun ini akan menjadi tempat untuk menyatakan kezaliman rakyat Iran, syuhada Iran, syuhada sekolah Minab dan di puncaknya pemimpin dan pemandu kami yang syahid."

Araghchi menambah: "Presiden (Masoud Pezeshkian) tahun lalu menggunakan peluang ini untuk menyatakan jenayah yang dilakukan dalam perang 12 hari, dan tahun ini adalah wajar bahawa kami berada dalam keadaan yang lebih penting."