Bahreini: tindakan Amerika Syarikat dan Israel adalah contoh «jenayah terhadap kemanusiaan»

Menurut agensi berita Mehr; Ali Bahreini, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, pada sesi keenam puluh tiga Majlis Hak Asasi Manusia berkata: Iran sepanjang tahun lepas berada di bawah serangan paling hebat Amerika Syarikat dan Israel, yang kesannya dari perang langsung hingga tekanan ekonomi menyasarkan keselamatan dan kestabilan nasional kami. Hari ini saya ingin bercakap bagi pihak bangsa yang pada tahun lepas menanggung kesan mendalam akibat serangan terbuka dan biadab yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan rejim Israel.

Beliau menambah: sebahagian besar krisis yang kami alami, dari perang hingga masalah ekonomi dan kepungan laut, dibentuk, diperhebat dan diprovokasi dari luar oleh Amerika Syarikat dan pasukan proksinya di rantau ini, yang membawa kesan serius kepada kedaulatan nasional, kestabilan sosial dan keselamatan serantau kami.

Beliau berkata: dalam perang asimetri ini, rakyat kami bertahan terhadap beberapa jenayah perang yang paling kompleks. Penyerang berusaha menyerang asas tamadun kami, mengebom sekolah kami, memusnahkan loji kuasa kami, membunuh pegawai kami dan menyasarkan orang awam yang tidak bersalah. Kini, tugas segera masyarakat antarabangsa adalah untuk menjadikan pelaku jenayah ini bertanggungjawab. Iran dengan tegas bertahan terhadap tindakan agresif dan usaha yang dipandu dari luar untuk melemahkan keselamatan dan kestabilannya. Tindakan kolektif kita hari ini untuk menjadikan pelaku pencerobohan bertanggungjawab adalah pelaburan dalam masa depan kolektif kita semua. Rakyat Iran terperangkap antara pencerobohan asing dan kesan ekonomi tindakan paksaan unilateral.

Bahreini menambah: dalam menghadapi tindakan paksaan yang paling sistematik dan tidak berperikemanusiaan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat, apa yang mengekalkan bangsa kami adalah pemahaman rakyat tentang kesukaran yang kami hadapi, kepercayaan pada kemampuan kami sendiri, dan pergantungan pada kekuatan dan sumber negara kami. Kami menunjukkan ketahanan terhadap sekatan; namun, ketahanan kami tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan masyarakat antarabangsa dari tanggungjawabnya untuk mengiktiraf sifat jenayah tindakan sedemikian yang telah dikenakan terhadap seluruh bangsa. Bantahan Januari di Iran pada mulanya aman, tetapi selepas campur tangan asing, segera bertukar menjadi kekacauan ganas. Pegawai Amerika secara terbuka mengesahkan pemindahan dan penyeludupan senjata ke Iran untuk pengagihan di kalangan penunjuk perasaan. Pemindahan senjata, bersama dengan provokasi asing, memainkan peranan penting dalam memperhebat kekacauan dan dalam proses yang lebih luas peristiwa yang berlaku sebelum pencerobohan seterusnya.

Beliau pada akhirnya berkata: pada akhirnya, Iran percaya bahawa penggunaan tekanan ekonomi secara sengaja terhadap sesuatu bangsa, bersama dengan manipulasi dan pemilitarian kekacauan domestik (oleh orang asing), adalah contoh «jenayah terhadap kemanusiaan», realiti yang Misi Pencari Fakta (FFM) enggan mengiktiraf dan mengaitkan tanggungjawabnya kepada Amerika Syarikat dan pasukan proksinya.