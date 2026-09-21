Pezeshkian: Iran dan Pakistan boleh memenuhi keperluan mereka

Menurut agensi berita Abna, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, petang ini Isnin dalam pertemuan dengan Seyed Mohsen Naqvi, Menteri Dalam Negeri Pakistan, dengan menyatakan kepuasan terhadap trend hubungan Tehran dan Islamabad yang semakin berkembang, menekankan keperluan memperkukuh dan memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, tenaga, pelancongan, pelaburan serta komunikasi budaya dan saintifik.

Presiden, dengan menyebut peningkatan ketara tahap hubungan antara kedua negara, menyatakan: kami gembira kerana anda sentiasa memantau proses kerjasama dua hala dan berharap interaksi ini berterusan dalam semua bidang dengan lebih serius.

Pezeshkian juga, dengan menyebut proses interaksi yang semakin berkembang antara negara-negara Islam, menegaskan: kami percaya bahawa tindakan dan tekanan Amerika Syarikat telah menjadi asas kepada peningkatan konvergensi dan interaksi berterusan antara negara-negara Islam dan pelbagai pertemuan dan perundingan antara delegasi Iran dan Pakistan merupakan contoh jelas proses ini.

Presiden, dengan menekankan keperluan memperkukuh pelaburan bersama dan meningkatkan komunikasi antara pelbagai sektor kedua negara, mencatat: kami berharap dengan pembangunan pelaburan bersama, perluasan komunikasi dan kemudahan kerjasama ekonomi, kita akan menyaksikan pendalaman hubungan Iran dan Pakistan yang lebih mendalam.