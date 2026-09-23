Baghai: mereka yang diam terhadap jenayah Minab adalah rakan kongsinya

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghai, juru cakap Kementerian Luar Negeri, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, menulis: hari ini adalah pertama Mehr; hari pembukaan sekolah di Iran. Ini adalah wajah-wajah tidak berdosa kanak-kanak Minab yang terbunuh dalam serangan ganas Amerika dengan peluru berpandu Tomahawk pada 28 Februari. Mereka sepatutnya berada di sini hari ini; dengan mata cerah dan wajah gembira, mereka akan meraikan permulaan tahun persekolahan baharu. Tetapi sekarang tubuh badan mereka yang terkoyak terkubur di bawah tanah.

Beliau menambah: kerajaan yang presidennya dari mimbar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan mengejek mencabar undang-undang antarabangsa, bertanggungjawab atas jenayah perang yang tidak boleh dimaafkan ini. Semua mereka yang diam terhadap jenayah ini dan berpaling dari mengutuknya juga merupakan rakan kongsi dalam tanggungjawab ini.

Baghai menyatakan: rakyat Iran akan sentiasa mengingati wajah-wajah cantik dan seperti malaikat ini; dan tidak akan pernah memaafkan pembunuh mereka.