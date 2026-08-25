Abdel Ati: Pemindahan Rakyat Palestin ke Semenanjung Sinai adalah Garis Merah bagi Mesir

Menurut agensi berita "Abna", Badr Abdel Ati, Menteri Luar Negeri Mesir, dalam temu bual eksklusif dengan Sky News mendakwa bahawa gerakan Hamas dan kumpulan-kumpulan Palestin telah bersetuju untuk menyerahkan semua senjata berat dan ringan mereka.

Beliau menekankan penentangan Kaherah terhadap sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin ke kawasan Sinai.

Dalam temu bual ini, Abdel Ati membincangkan beberapa isu serantau yang paling ketara, termasuk Gaza, Sudan, Iran, keselamatan air Sungai Nil, dan pendirian Mesir terhadap perjanjian damai dengan rejim Zionis.

Menteri Luar Negeri Mesir berkata bahawa pemindahan rakyat Palestin ke Semenanjung Sinai adalah garis merah bagi Mesir, dan langkah ini akan bermakna penghapusan isu Palestin. Kaherah masih komited dengan pendiriannya yang menentang pemindahan rakyat Palestin dari tanah air mereka.

Mengenai kes Sudan, Abdel Ati menekankan bahawa Mesir tidak akan membenarkan perpecahan Sudan, dan menyatakan bahawa mengekalkan perpaduan dan kedaulatan wilayah negara tersebut adalah garis merah.

Menteri Luar Negeri Mesir juga berkata bahawa sebarang tindakan yang mengakibatkan terputusnya aliran air Sungai Nil, berdasarkan undang-undang antarabangsa, memberi Kaherah hak untuk mempertahankan diri.

Mengenai kes Iran, Abdel Ati menekankan bahawa Kaherah berusaha untuk mencapai penyelesaian secara aman dan mengembalikan Iran ke meja rundingan.

Mengenai hubungan Mesir dengan rejim Zionis, beliau berkata bahawa Mesir komited terhadap perjanjian damai dengan Israel.