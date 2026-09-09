Minyak menghampiri 100 Dolar Selepas Respons Tegas Iran terhadap Pencerobohan Amerika

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Mayadeen, harga minyak dalam dagangan awal naik satu dolar dan kontrak niaga hadapan minyak mentah Brent didagangkan pada harga 99.49 dolar setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate juga mencecah melebihi 94 dolar.

Kenaikan harga ini berlaku selepas respons tegas Kor Pengawal Revolusi Islam terhadap pencerobohan tentera pengganas AS di Teluk Parsi. Trend ini menyebabkan harga minyak mentah Brent meningkat 25% berbanding awal Ogos.

Pagi ini, Jabatan Perhubungan Awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa kapal pembinasa tempur DDG-119 dan DDG-53 yang membawa peluru berpandu kruis dan sistem Aegis telah diserang.