Pertempuran di Yaman Mencemarkan Lebih 300 Kematian dan Ratusan Keluarga Terlantar

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al Jazeera, pertempuran antara pasukan kerajaan Yaman dan pasukan Ansarullah di barat daya negara itu telah meningkat dalam beberapa hari kebelakangan ini, dan berdasarkan laporan yang diterbitkan, lebih daripada 300 orang maut dalam pertempuran tersebut.

Dua sumber ketenteraan dalam pasukan kerajaan Yaman mengumumkan bahawa 84 orang anggota mereka terbunuh dalam pertempuran Sabtu dan Ahad.

Pada masa yang sama, empat sumber yang berkaitan dengan Ansarullah juga melaporkan kematian 57 orang anggota kumpulan itu dalam tempoh yang sama.

Pusat Media Angkatan Tentera Yaman dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa pasukan kerajaan pada hari Ahad menjalankan operasi berskala besar di beberapa barisan, termasuk merampas semula dan memantapkan kedudukan serta mensasarkan kedudukan dan perhimpunan Ansarullah.

Berdasarkan kenyataan ini, pasukan kerajaan menyerang barisan "Al-Barah" dari tiga paksi dan merampas semula beberapa kedudukan di kawasan "Al-Kudah" di barat Taiz. Mereka juga menubuhkan kedudukan baharu di selatan Hodeidah.

Pasukan kerajaan Yaman juga mendakwa telah menggagalkan percubaan pasukan Ansarullah untuk menembusi barisan "Ad-Dabab" di barat Taiz.

Menurut pasukan ini, dalam pertempuran tersebut lebih daripada 20 anggota Ansarullah terbunuh atau cedera.

Seiring dengan pertempuran darat, pesawat pejuang Yaman mensasarkan kedudukan Ansarullah di kawasan "Al-Barh" di barat Taiz, kawasan selatan Hodeidah dan pinggir barat wilayah Marib.