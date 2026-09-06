Markas Khatam al-Anbiya Memberi Amaran kepada Tentera Pengganas AS

Menurut laporan agensi berita Abna, jurucakap Markas Pusat Khatam al-Anbiya pada Sabtu malam dalam satu kenyataan berkata: amaran diberikan kepada tentera pengganas AS bahawa jika kejahatan, ketidakamanan, dan gangguan terhadap kapal-kapal Iran serta sekatan laut Iran berterusan, maka serangan angkatan tentera Republik Islam Iran terhadap kapal-kapal perang Amerika di rantau ini akan lebih keras daripada sebelumnya, dan kemungkinan perluasannya juga wujud.