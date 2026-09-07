Al Jazeera Mengkaji: Mengapa Sekatan AS Tidak Mampu Menundukkan Iran?

Menurut laporan agensi berita Abna, laman web Al Jazeera menulis dalam satu artikel: Amerika Syarikat dalam peperangan modennya gagal mencapai mana-mana matlamat yang ditetapkannya. Adegan bersejarah di lapangan terbang Kabul, penerbangan helikopter di atas kedutaan AS di Hanoi, kematian 60,000 tentera dalam Perang Vietnam dan akhirnya penandatanganan Perjanjian Paris untuk penarikan Washington dari perang itu, menjatuhkan ribuan tan bom ke atas Afghanistan dan penarikan secara mengejut dari negara itu yang lebih menyerupai pelarian – semuanya mengingatkan kita kepada satu perkara.

Pada hari ini, perang menentang Iran daripada AS dan rejim Zionis sepatutnya membawa kepada pemusnahan program nuklear dan peluru berpandu serta kejatuhan sistem pemerintahan yang berkuasa, tetapi matlamat-matlamat ini tidak tercapai. Setiap serangan AS berhadapan dengan balasan Iran, yang bermakna rakyat Iran tidak menyerah kalah dan keazaman mereka tidak dilemahkan.

Sekatan yang dikenakan terhadap Iran mengingatkan sekatan yang sama daripada lebih empat puluh tahun lalu. Selepas pencerobohan Iraq ke atas Kuwait, AS mengenakan sekatan dan sekatan laut terhadap negara itu dan menghalang makanan serta ubat-ubatan daripada sampai ke Iraq, tetapi dalam hal Iran, keadaannya berbeza.

Keluasan Iran beberapa kali ganda lebih besar daripada Iraq. Negara-negara di sekeliling Iran tidak bermusuhan dengan sistem pemerintahan di Tehran. Iran mempunyai sempadan darat yang panjang dengan Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan dan Iraq, dan keperluan Iran dipenuhi melalui Iraq.

Selain itu, Iran mempunyai 700 kilometer sempadan laut di utara dan berhubung dengan negara-negara utara, terutamanya Rusia. Oleh sebab itu, betapa pun sekatan diperketatkan, ia tidak mampu menundukkan rakyat Iran.

Perkara yang menarik ialah kini lebih banyak diperkatakan tentang pembukaan semula Selat Hormuz, yang bukan merupakan punca permulaan perang, berbanding matlamat yang dikejar oleh AS dan rejim Zionis dalam memulakan pencerobohan terhadap Iran.