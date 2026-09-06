IRGC: USV Amerika Diserang

Menurut laporan agensi berita Abna, Unit Perhubungan Awam IRGC dalam kenyataan nombor 11 mengumumkan:

Wahai umat yang gagah dan berani dari Iran Islam! Angkatan Laut yang heroik dari IRGC telah menyerang satu kenderaan permukaan tanpa pemandu (USV) tentera pengganas AS yang cuba memasuki zon perlindungan Selat Hormuz.

Dengan kurnia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pembalas, setiap gerakan terdesak musuh berada di bawah pengawasan para pejuang berani dan rela berkorban dari Angkatan Laut IRGC dan akan diserang dengan tegas.

Selat Hormuz, laluan air yang strategik ini, berada di bawah kawalan Republik Islam Iran, dan setiap gerakan daripada musuh pembunuh kanak-kanak akan ditangani dengan tegas.

Amerika yang agresif perlu tahu bahawa tiada jalan lain selain meninggalkan rantau ini dan menghentikan kejahatannya.