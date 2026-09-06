Menurut laporan agensi berita Abna, Komander Angkatan Laut IRGC dalam satu kenyataan dengan menekankan bahawa: «Jangan tertipu dengan Amerika; setiap pergerakan mencurigakan akan disasarkan» memberi amaran: pencerobohan tentera pengganas AS dalam bentuk serangan terhadap tiga kapal tangki milik Republik Islam Iran akan mendapat balasan.
IRGC: Setiap Pergerakan Mencurigakan Akan Disasarkan; Balasan Telah Diberikan terhadap Pencerobohan AS
6 September 2026 - 12:00
News ID: 1862190
Source: ABNA
Komander Angkatan Laut IRGC dalam satu kenyataan memberi amaran kepada semua kapal yang berada di Teluk Parsi dan berhampiran Selat Hormuz bahawa setiap pergerakan mencurigakan akan disasarkan.
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