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IRGC: Setiap Pergerakan Mencurigakan Akan Disasarkan; Balasan Telah Diberikan terhadap Pencerobohan AS

6 September 2026 - 12:00
News ID: 1862190
Source: ABNA
IRGC: Setiap Pergerakan Mencurigakan Akan Disasarkan; Balasan Telah Diberikan terhadap Pencerobohan AS

Komander Angkatan Laut IRGC dalam satu kenyataan memberi amaran kepada semua kapal yang berada di Teluk Parsi dan berhampiran Selat Hormuz bahawa setiap pergerakan mencurigakan akan disasarkan.

Menurut laporan agensi berita Abna, Komander Angkatan Laut IRGC dalam satu kenyataan dengan menekankan bahawa: «Jangan tertipu dengan Amerika; setiap pergerakan mencurigakan akan disasarkan» memberi amaran: pencerobohan tentera pengganas AS dalam bentuk serangan terhadap tiga kapal tangki milik Republik Islam Iran akan mendapat balasan.

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