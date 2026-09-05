Menurut agensi berita ABNA, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, di akaun media sosialnya, merujuk kepada rencana yang diterbitkan di salah satu media Israel yang mencadangkan penggunaan pelajar yang berhutang kepada sistem perbankan untuk dikerahkan bagi meneruskan perang menentang Iran, menulis: «Warga Amerika, sila tanya satu soalan pada diri anda: Mengapa anak lelaki dan perempuan anda perlu dijanjikan pengampunan hutang bank sebagai ganti untuk mereka berperang dan terbunuh dalam perang yang Israel mahu teruskan dan luaskan?»

Beliau menambah: «The Jerusalem Post» secara terbuka membincangkan inisiatif ini: menggunakan hutang pinjaman pelajar dan kad kredit untuk merekrut dalam kalangan rakyat Amerika yang berhutang untuk menghantar mereka ke barisan hadapan perang menentang Iran! Ini bermakna perang orang lain dengan menggunakan nyawa dan cukai anda sebagai alat!

Baghai menekankan: Jangan biarkan anda dijadikan infantri di barisan hadapan perang dan pembayar bil kosnya; perang yang tidak pernah menjadi pilihan anda. Jangan biarkan anak-anak anda dijadikan askar upahan dalam perang haram mereka.