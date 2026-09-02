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IRGC: Kami telah memulakan respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kukuh

2 September 2026 - 12:49
News ID: 1860528
Source: ABNA
IRGC: Kami telah memulakan respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kukuh

Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan menegaskan bahawa serangan yang dilakukan kerana keputusasaan musuh akan menjadikan gembok Selat Hormuz lebih kukuh.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kor Pengawal Revolusi Islam dalam kenyataannya, dengan menekankan bahawa serangan-serangan putus asa musuh akan mengukuhkan lagi gembok Selat Hormuz, menyatakan bahawa para pejuang IRGC telah memulakan respons yang akan membuat penceroboh menyesal.

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