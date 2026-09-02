IRGC: Kami telah memulakan respons yang akan membuat menyesal; gembok Selat Hormuz akan semakin kukuh

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kor Pengawal Revolusi Islam dalam kenyataannya, dengan menekankan bahawa serangan-serangan putus asa musuh akan mengukuhkan lagi gembok Selat Hormuz, menyatakan bahawa para pejuang IRGC telah memulakan respons yang akan membuat penceroboh menyesal.