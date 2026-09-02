Media Ibrani: Peluru berpandu Iran terus menghentam pangkalan AS di Jordan

Menurut laporan agensi berita ABNA, media Zionis menyatakan bahawa beberapa laporan menunjukkan terdapat hentaman terus peluru berpandu Iran ke salah satu pangkalan tentera AS di Jordan.

Berikutan permulaan respons angkatan tentera negara kita terhadap pencerobohan terkini AS, media Jordan beberapa ketika lalu melaporkan bahawa bunyi beberapa letupan terdengar di pelbagai kawasan di negara tersebut.

Beberapa berita yang belum disahkan juga mengatakan tentang serangan berat dan hentaman peluru berpandu balistik ke pangkalan udara "Muwaffaq as-Salti" di Jordan, tempat anggota tentera pengganas Amerika ditempatkan.

Amerika yang jenayah hari ini sekali lagi menyerang kawasan-kawasan negara kita, dan angkatan tentera negara kita segera memulakan respons tegas dan menghancurkan terhadap serangan-serangan ini.