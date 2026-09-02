Pakar Lubnan: Amerika terperangkap dalam perang yang bercanggah dengan doktrinnya

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, pakar Lubnan hal ehwal strategik, Muhammad Hazima menegaskan bahawa pencerobohan AS terhadap orang awam menunjukkan kedalaman krisis yang dihadapi oleh negara ini. Kita menyaksikan siri peletakan jawatan di Amerika, termasuk peletakan jawatan Menteri Tentera Darat negara itu.

Beliau menambah: kejatuhan pesawat tanpa pemandu MQ-9 AS oleh Iran menunjukkan keunggulan negara ini dalam bidang pertahanan udara. AS cuba melalui propaganda media untuk memperlihatkan seolah-olah respons Iran tidak mengenai sasaran ketenteraan.

Hazima menjelaskan: Amerika telah mencapai tahap di mana ia tiada penyelesaian untuk keluar dari perang menentang Iran. Iran juga berjaya menjadikan perang ini sebagai konflik larutan yang bercanggah dengan doktrin serangan AS dan Barat yang berasaskan operasi pantas dan keunggulan udara. Keputusan perang ini tidak diukur dengan kekuatan ketenteraan, tetapi dengan tahap kesan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak.

Beliau berkata: Iran hari ini mempengaruhi ekonomi global dan mempunyai tuas pengaruh dari Asia Barat hingga Laut Mediterranean, dan tahu bagaimana menggunakannya.