Menurut laporan agensi berita ABNA, «Scott Bessent», Menteri Kewangan AS, hari ini Isnin dalam temu bual dengan rangkaian CNBC, dalam usaha untuk mewajarkan sebahagian masalah ekonomi yang timbul di negaranya akibat kesan pencerobohan Trump yang mahal terhadap Iran, dengan membuat dakwaan yang tidak masuk akal, mendakwa: Iran telah mengambil sekatan dengan sangat serius! Pegawai Iran terkejut dengan keadaan ekonomi mereka!

Menteri Kewangan AS, yang pada malam pilihan raya pertengahan Kongres menganggap kekalahan rakan-rakan Republikan mereka sebagai pasti, cuba mewajarkan sebahagian kegagalan kerajaan negaranya walaupun telah membelanjakan puluhan bilion dolar dalam pencerobohan terhadap Tehran seperti berikut: Iran kerana kegagalan dalam bidang ekonomi, melakukan tindakan agresif dan operasi (ketenteraan). Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kesatuan Eropah atas sokongan mereka terhadap «operasi penolakan ekonomi».

Menjawab soalan wartawan CNBC «Adakah terdapat jangka masa tertentu untuk kemungkinan runtuhnya ekonomi Iran?», beliau berkata: Kami tidak semestinya mahu ekonomi Iran runtuh; kami hanya perlu membuat kerajaan mereka sedar.

«Scott Bessent», walaupun mempunyai pengalaman kegagalan «tekanan maksimum» terhadap Iran pada penggal pertama kepresidenan Donald Trump, mendakwa: «Operasi penolakan ekonomi» akan mendorong mereka ke arah keinginan untuk mencapai persetujuan.

Pegawai AS ini, tanpa menghiraukan sifat aman program nuklear Tehran, mengulangi dakwaan populis Washington: Pendirian presiden adalah sangat jelas, mereka harus meninggalkan program nuklear mereka, menyerahkan uranium yang diperkaya tinggi, menghentikan sokongan kepada pasukan proksi, dan Selat Hormuz juga mesti kekal terbuka.