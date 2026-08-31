Kandungan kenyataan bersama negara Pakistan, Turki dan Arab Saudi di Istanbul

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Arabiya, Arab Saudi, Turki dan Pakistan telah mengadakan mesyuarat pertama Jawatankuasa Strategik Politik dan Pertahanan berkaitan Perjanjian Makkah di Istanbul dan mengeluarkan kenyataan bersama.

Dalam kenyataan tersebut dinyatakan: