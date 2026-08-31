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Kandungan kenyataan bersama negara Pakistan, Turki dan Arab Saudi di Istanbul

31 Ogos 2026 - 22:20
News ID: 1859807
Source: ABNA
Kandungan kenyataan bersama negara Pakistan, Turki dan Arab Saudi di Istanbul

Arab Saudi, Turki dan Pakistan telah mengadakan mesyuarat pertama Jawatankuasa Strategik Politik dan Pertahanan berkaitan Perjanjian Makkah di Istanbul dan mengeluarkan kenyataan bersama.

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Arabiya, Arab Saudi, Turki dan Pakistan telah mengadakan mesyuarat pertama Jawatankuasa Strategik Politik dan Pertahanan berkaitan Perjanjian Makkah di Istanbul dan mengeluarkan kenyataan bersama.

Dalam kenyataan tersebut dinyatakan:

  • Mesyuarat hari ini adalah langkah penting dalam memajukan Perjanjian Makkah daripada penandatanganan kepada pelaksanaan.

  • Persetujuan mengenai langkah-langkah seterusnya untuk melembagakan kerjasama.

  • Sekretariat akan ditubuhkan di Arab Saudi untuk menyokong aktiviti tiga negara.

  • Pakistan akan mempengerusikan sekretariat untuk penggal pertama selama tiga tahun.

  • Kami bertekad untuk melaksanakan perjanjian bagi mencapai keamanan dan kestabilan di rantau ini.

  • Tiga negara akan meneruskan usaha mereka untuk mengurangkan ketegangan dan menahan diri, serta akan menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau.

  • Tiga negara menekankan sifat pertahanan perkongsian dan prinsip saling menghormati kedaulatan negara.

  • Persetujuan untuk meningkatkan keupayaan pertahanan tiga negara. Kerjasama akan merangkumi pengukuhan industri pertahanan, pembangunan pengeluaran dan teknologi.

  • Tiga negara akan mengukuhkan pencegahan dan pertahanan kolektif antara mereka, dan bersetuju untuk menyumbang kepada mewujudkan keamanan di rantau ini dan di luarnya.

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