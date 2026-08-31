Kandungan kenyataan bersama negara Pakistan, Turki dan Arab Saudi di Istanbul

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Arabiya, Arab Saudi, Turki dan Pakistan telah mengadakan mesyuarat pertama Jawatankuasa Strategik Politik dan Pertahanan berkaitan Perjanjian Makkah di Istanbul dan mengeluarkan kenyataan bersama.
Dalam kenyataan tersebut dinyatakan:
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Mesyuarat hari ini adalah langkah penting dalam memajukan Perjanjian Makkah daripada penandatanganan kepada pelaksanaan.
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Persetujuan mengenai langkah-langkah seterusnya untuk melembagakan kerjasama.
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Sekretariat akan ditubuhkan di Arab Saudi untuk menyokong aktiviti tiga negara.
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Pakistan akan mempengerusikan sekretariat untuk penggal pertama selama tiga tahun.
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Kami bertekad untuk melaksanakan perjanjian bagi mencapai keamanan dan kestabilan di rantau ini.
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Tiga negara akan meneruskan usaha mereka untuk mengurangkan ketegangan dan menahan diri, serta akan menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau.
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Tiga negara menekankan sifat pertahanan perkongsian dan prinsip saling menghormati kedaulatan negara.
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Persetujuan untuk meningkatkan keupayaan pertahanan tiga negara. Kerjasama akan merangkumi pengukuhan industri pertahanan, pembangunan pengeluaran dan teknologi.
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Tiga negara akan mengukuhkan pencegahan dan pertahanan kolektif antara mereka, dan bersetuju untuk menyumbang kepada mewujudkan keamanan di rantau ini dan di luarnya.
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