Nabih Berri: Apakah hasil 7 pusingan rundingan dengan musuh Israel?

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik An-Nashra, Nabih Berri, Pengerusi Parlimen Lubnan, pada ulang tahun ke-48 kehilangan Imam Musa Sadr dan sahabat-sahabatnya, dengan keras mengkritik tindakan rejim Zionis di selatan Lubnan, mengatakan bahawa rejim ini, dengan memusnahkan kampung-kampung, petempatan dan bandar-bandar Lubnan, berusaha untuk menghapuskan ingatan sejarah negara ini.

Beliau menekankan: Penduduk selatan Lubnan tidak pernah suka berperang, tetapi sejak 1948 hingga kini mereka menjadi mangsa pencerobohan Israel.

Nabih Berri berkata: Kami telah memberi amaran tentang dialog langsung dengan musuh Israel di bawah tembakan. Tujuh pusingan rundingan telah diadakan; apakah hasilnya? Hanya kawasan yang diduduki bertambah, kemusnahan meningkat dan bilangan syuhada meningkat.

Berri menambah: Tanah air adalah milik para pejuang penentangan dan keluarga yang namanya telah dipadamkan oleh Israel dari daftar penduduk, dan dalam perkara ini tiada ruang untuk tawar-menawar.

Pengerusi Parlimen Lubnan menambah bahawa matlamat rejim Zionis bukanlah Hizbullah dan bukan gerakan Amal, tetapi mencetuskan fitnah di dalam Lubnan, dan negara ini, dengan mengekalkan perpaduannya, berada di pihak bertentangan dengan perkauman Israel.

Beliau, dengan menekankan keadaan sensitif dan bahaya yang wujud, berkata: Tiada siapa berhak membuat keputusan tentang perjanjian dengan apa jua alasan.

Berri juga menyifatkan keamanan dalaman dan tentera Lubnan sebagai dua garis merah.

Beliau menekankan bahawa selatan Lubnan berada dalam bidang tanggungjawab kerajaan, dan Beirut tidak akan bersetuju dalam apa jua keadaan untuk mengubah wilayah ini menjadi zon penampan atau tali pinggang keselamatan.