Irak membantah lanjutan kehadiran pasukan gabungan selepas 30 September

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Irak WAA, "Haider al-Abudi," Jurucakap Kerajaan Irak, mengumumkan: Ali al-Zeidi, Perdana Menteri negara itu, telah menolak cadangan untuk meneruskan kehadiran sebahagian daripada pasukan gabungan antarabangsa di Irak selepas 30 September (8 Mehr).

Al-Abudi dalam sidang akhbar berkata kerajaan Irak memantau dengan teliti perkembangan serantau, dan Irak tidak akan menjadi sebahagian daripada konflik-konflik tersebut.

Beliau juga menekankan bahawa proses penyelarasan untuk penarikan pasukan gabungan dan penyerahan kedudukan kepada pasukan Irak sedang berjalan.

Jurucakap Kerajaan Irak dalam bahagian lain ucapannya berkata: Kerajaan sedang menyelesaikan langkah-langkah berkaitan monopoli senjata, pengaturannya, dan penyatuan pembuatan keputusan.

Beliau menambah bahawa perbincangan dengan kumpulan-kumpulan bersenjata adalah "positif" dan kes ini akan diselesaikan sebelum 30 September (8 Mehr); satu proses yang, menurutnya, akan menjadi fasa peralihan berdasarkan kerjasama dan kepentingan bersama.

Al-Abudi juga berkata mengenai pembanterasan rasuah: Kerajaan terus memburu tertuduh untuk "mengeringkan sumber-sumber rasuah."

Beliau menekankan: Perintah-perintah kehakiman adalah keputusan bebas dan merupakan salah satu tiang negara, dan hasilnya dalam membanteras rasuah adalah jelas.