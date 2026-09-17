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Fidan: Israel adalah ancaman terbesar kepada kestabilan Syria

17 September 2026 - 11:07
News ID: 1866700
Source: ABNA
Fidan: Israel adalah ancaman terbesar kepada kestabilan Syria

Menteri Luar Negeri Turki semasa lawatan ke Damsyik menyifatkan Israel sebagai ancaman terbesar kepada kestabilan Syria dan berkata Tel Aviv menganggap kestabilan dan kekuatan negara-negara jiran sebagai ancaman kepada dirinya sendiri.

Menurut agensi berita ABNA, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, pada hari Rabu berkata Israel pada masa ini merupakan “ancaman terbesar” kepada kestabilan Syria, kerana menurutnya, Israel menganggap negara-negara jiran yang kuat dan stabil sebagai ancaman kepada dirinya sendiri.

Fidan dalam perbualan dengan wartawan semasa lawatannya ke Damsyik dan selepas pertemuannya dengan al-Julani berkata: ancaman yang pada masa ini mempunyai kapasiti terbesar untuk menggugat kestabilan Syria ialah Israel.

Beliau menambah bahawa isu-isu lain berkaitan Syria dalam dua tahun lalu bergerak ke arah yang positif, tetapi Israel tidak berminat untuk negara-negara jirannya menjadi kuat dan stabil dan menganggap keadaan sedemikian sebagai ancaman terhadap dirinya sendiri.

Fidan berkata: disebabkan definisi yang diberikan Israel terhadap ancaman ini, ia melakukan tindakan yang menggugat kestabilan terhadap negara-negara ini.

Agensi berita “Yeni Şafak” melaporkan bahawa pertemuan Menteri Luar Negeri Turki dengan al-Julani berlangsung selama kira-kira dua jam.

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