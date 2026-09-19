Butiran kos 43 bilion dolar pencerobohan Amerika terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Bloomberg melaporkan bahawa Kementerian Perang Amerika (Pentagon) memberitahu Kongres bahawa dalam pencerobohan terhadap Iran sehingga kini telah membelanjakan 43 bilion 600 juta dolar.

Berdasarkan laporan ini, sehingga 3 September tahun ini, kira-kira 11 bilion 200 juta dolar telah digunakan untuk menampung kos tambahan berkaitan pencerobohan terhadap Iran, dan 28 bilion 100 juta dolar diperuntukkan untuk menggantikan peluru yang telah digunakan. Selain itu, 4 bilion 300 juta dolar dibayar untuk menggantikan peralatan yang hilang.

Dalam laporan ini dinyatakan bahawa kos kerosakan yang ditimbulkan pada peralatan tentera akan berubah seiring dengan penyampaian laporan baharu. Dalam laporan ini tidak disebut puluhan bilion dolar yang mungkin sebagai kos kerosakan yang ditimbulkan pada pangkalan Amerika di Timur Tengah.

Juga dilaporkan bahawa tentera darat membelanjakan 1 bilion 600 juta dolar untuk kesiapsiagaan operasi dan sokongan kepada anggota yang ditempatkan, dan tentera laut juga membelanjakan 2 bilion 200 juta dolar untuk pasukan operasi, operasi kapal dan pesawat.

Bil tentera udara Amerika untuk sokongan kepada anggota yang ditempatkan, operasi pengangkutan udara dan sokongan pangkalan dan komunikasi mencapai 6 bilion 600 juta dolar. Dalam laporan ini juga disebut peruntukan 10.5 juta dolar untuk «Komando Siber» Amerika.