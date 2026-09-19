Reaksi Riyadh terhadap lampu hijau Amerika untuk penjualan pesawat pejuang F-35 ke Arab Saudi

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Anadolu, Kedutaan Arab Saudi di Washington pada hari Jumaat mengumumkan bahawa perjanjian yang dicadangkan untuk penjualan pesawat pejuang F-35 ke negara ini mencerminkan kekuatan dan ketahanan perkongsian strategik Arab Saudi dan Amerika dan menegaskan proses berterusan pembangunan kerjasama pertahanan antara kedua-dua pihak.

Kedutaan Arab Saudi dalam mesej di rangkaian sosial X menulis: perjanjian yang dicadangkan untuk penjualan pesawat F-35 menunjukkan kekuatan dan sifat tahan lama perkongsian strategik Arab Saudi dan Amerika dan kemajuan berterusan dalam kerjasama pertahanan kami.

Lanjutan mesej ini menyatakan: kerjasama keselamatan Arab Saudi dan Amerika selama beberapa dekad telah menyumbang kepada kestabilan rantau ini dan memperkukuh keupayaan pertahanan kolektif kami.

Sebelum ini dan pada hari semalam, Kementerian Luar Negeri Amerika meluluskan kemungkinan penjualan satu set peralatan tentera bernilai 24.3 bilion dolar ke Riyadh dan memberitahu Kongres mengenai perkara ini. Set ini merangkumi 48 pesawat pejuang F-35 dan 49 enjin.

Kementerian Luar Negeri Amerika telah mengumumkan bahawa perjanjian ini boleh meningkatkan keupayaan Arab Saudi untuk mencegah ancaman semasa dan masa depan, menyokong pertahanan negara ini terhadap wilayahnya sendiri dan meningkatkan tahap penyelarasan operasi antara pasukan Arab Saudi, Amerika, pasukan serantau dan pasukan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO).

Jika kontrak ini dimuktamadkan, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang menerima pesawat pejuang F-35.