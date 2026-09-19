Penasihat Perdana Menteri Iraq: tiada tempoh masa tertentu ditetapkan untuk monopoli senjata

Menurut laporan agensi berita Abna, Qasim al-Aaraji, penasihat keselamatan Perdana Menteri Iraq, mengumumkan bahawa kandungan yang baru-baru ini tersebar di rangkaian sosial tentang penetapan had masa untuk aktiviti jawatankuasa monopoli senjata adalah sepenuhnya tidak benar dan tiada tempoh masa tertentu ditetapkan untuk monopoli senjata di tangan kerajaan.

Beliau menegaskan bahawa jika aktiviti jawatankuasa yang dibentuk oleh Rangka Kerja Penyelarasan dan beroperasi di bawah pengawasan langsung Perdana Menteri selesai dan selepas monopoli penuh senjata di tangan kerajaan tercapai, maka sesiapa sahaja yang membawa senjata secara haram akan dilayan mengikut peruntukan undang-undang sebagai orang di luar undang-undang dan tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadapnya dan dia akan dilayan seperti pengganas.

Al-Aaraji juga menyeru ketelitian dan ketepatan dalam menerima dan menyebarkan berita, memperoleh maklumat daripada sumber rasmi dan mengelakkan penyebaran dan penyebaran semula khabar angin.