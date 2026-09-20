Sardar Shekarchi: inisiatif di Selat Hormuz berada di tangan angkatan tentera Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi, jurucakap kanan angkatan tentera, dalam satu mesej berkata: unjuran dan dakwaan palsu serta menggelikan komander CENTCOM tentang pengiring kapal tangki minyak dan pengeluaran satu bilion tong minyak dalam tempoh 2 bulan lepas, lebih merupakan operasi psikologi yang gagal untuk memberi semangat kepada pasukan tentera pengganas Amerika yang letih dan lemah di rantau itu dan untuk membenarkan kos kewangan dan nyawa Amerika yang berlebihan di rantau itu, daripada menjadi realiti, dan tidak dapat mengubah realiti pengunduran tentera penceroboh negara itu dari rantau itu.

Beliau menegaskan bahawa inisiatif di Selat Hormuz masih berada di tangan angkatan tentera Iran yang berkuasa.