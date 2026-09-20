Pentas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak boleh ditinggalkan; penyertaan dalam Perhimpunan Agung adalah hak sah Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri negara kami, dalam temu bual televisyen, menjawab dakwaan dan penggiringan opini media sekitar menuduh angkatan tentera melanggar memorandum persefahaman dan pendirian aparat diplomasi dalam hal ini, menyatakan: malangnya, kecenderungan mencela diri sendiri adalah salah satu akibat dan tanda perang kognitif dan media musuh. Sesetengah realiti begitu jelas sehingga tidak memerlukan banyak penjelasan; kita berhadapan dengan pihak yang rekod pelanggaran perjanjiannya sepanjang tahun-tahun lalu sepenuhnya jelas bukan sahaja kepada rakyat Iran, malah kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Keluar tanpa sebab dari JCPOA pada tahun 2018 — dokumen yang mempunyai sokongan resolusi bab tujuh Majlis Keselamatan — adalah bukti dakwaan ini.

Baghai, merujuk kepada tingkah laku bermusuhan pihak lawan sepanjang bulan-bulan kebelakangan ini, menegaskan: adalah tidak adil kepada diri sendiri dan rakyat jika kita menilai perkembangan sebagai sementara dan melupakan peristiwa. Dalam masa kurang sembilan bulan, Republik Islam Iran dua kali, tepat semasa menjalankan rundingan diplomatik, menjadi sasaran pencerobohan dan serangan tentera; maka bolehkah kita menafikan realiti tingkah laku ini?

Beliau menjelaskan kisah dakwaan pencerobohan terhadap tiga kapal dan penyalahgunaannya untuk mengganggu persetujuan dan berkata: mengenai dakwaan serangan terhadap tiga kapal, pada dasarnya tiada butiran dan dokumen yang terbukti, dan keraguan serius dibangkitkan tentang kebenaran dan cara kejadiannya. Tetapi walaupun dengan mengandaikan kebenaran kejadian sedemikian, bagaimana dokumen yang merupakan hasil rundingan intensif berminggu-minggu selepas perang yang ganas dan merosakkan boleh diketepikan dengan alasan sedemikian? Pihak lawan mendakwa kapal-kapal ini milik tiga negara rantau ini; persoalannya ialah mengapa negara-negara ini, mengetahui perenggan 5 memorandum persefahaman dan menyedari ketidakamanan laluan selatan, dalam keadaan di mana Iran telah menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melalui laluan selamat, membenarkan laluan melalui laluan tidak selamat? Adakah tindakan ini dilakukan selain dengan penyelarasan dengan CENTCOM?

Jurucakap aparat diplomasi pada akhirnya, dengan menyifatkan tindak balas Amerika sebagai tidak seimbang, menegaskan: walaupun sekiranya berlaku pelanggaran, mekanisme untuk semakan dan dialog telah diramalkan. Bahawa pihak lawan pada langkah pertama menganggap memorandum persefahaman telah tamat, mengembalikan sekatan laut dan melanggar semua komitmennya, jelas menunjukkan bahawa tindakan ini adalah tindak balas yang sangat tidak seimbang dan Washington terlebih dahulu telah menyediakan asas untuk mencari alasan supaya keluar dari memorandum persefahaman yang tidak menjamin kepentingannya.