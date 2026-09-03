Bernie Sanders kepada Trump: Hentikan perang haram di Iran

Menurut agensi berita ABNA memetik Russia Today, Bernie Sanders, senator AS, bertindak balas terhadap kiriman Donald Trump, Presiden AS, yang mana Trump mencadangkan bahawa selepas AS "menguasai" Selat Hormuz yang strategik, nama selat itu ditukar kepada "Selat Trump."

Sanders menulis dalam kiriman di platform "X": "Tidak, Encik Trump, rakyat Amerika tidak mahu anda menamakan Selat Hormuz dengan nama anda sendiri... Mereka mahu anda menghentikan perang haram anda di Iran; perang yang telah menaikkan harga diesel kepada $5.69 segelen dan petrol kepada $4.12 segelen... Anda adalah presiden, bukan raja gila—maka berlakulah dengan martabat itu."

Trump sebelum ini menulis di platform "Truth Social": "Sekarang setelah Selat Hormuz berada di bawah kawalan Amerika Syarikat, perlukah kita menukar namanya kepada Selat Trump?"

Walaupun Donald Trump berulang kali mendakwa menguasai Selat Hormuz, maklumat daripada kalangan antarabangsa menunjukkan bahawa Iran masih mempunyai kawalan penuh ke atas selat strategik ini dan pelayaran di selat tersebut dijalankan mengikut protokol keselamatan Iran. Berdasarkan data pelayaran awal yang dikeluarkan hari ini Khamis, 6 kapal kargo telah melalui Selat Hormuz semalam, yang merupakan penurunan berbanding 11 kapal pada hari sebelumnya dan jauh lebih rendah daripada purata sepuluh hari iaitu kira-kira 13 kapal.