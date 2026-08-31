Satu unit dron MQ9 dimusnahkan di timur Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan memaklumkan: beberapa minit lalu, satu unit dron MQ9 telah dipintas dan dimusnahkan oleh tembakan sistem pertahanan udara termaju baharu dari Pasukan Angkasa dan Udara Pengawal, yang berada di bawah kawalan rangkaian pertahanan udara bersepadu negara.